Temas del día de EFE News Latino del lunes 5 de octubre

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EEUU ELECCIONES

Tucson (AZ) - La congresista demócrata estadounidense Adelita Grijalva, integrante del ala progresista de su formación, dijo en entrevista con EFE que los votantes "están cansados" de etiquetas como "socialistas" y que su partido debe dejar atrás las divisiones internas y llegar unido a las elecciones legislativas de noviembre y a las presidenciales de 2028.

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EEUU INMIGRACIÓN

Austin - Las deportaciones ejecutadas por EE.UU. se mantienen en niveles récord durante el segundo mandato de Donald Trump, en medio de una intensificación de las operaciones migratorias y de polémicas detenciones, como la del joven venezolano Wilber Garcés, baleado durante un operativo de agentes de inmigración en Texas.

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EEUU TELEVISIÓN

Miami - El popular presentador chileno Don Francisco vuelve "en edad avanzada" al estudio de 'Sábado Gigante en Miami', programa con el que rompió récords desde Estados Unidos, donde el próximo domingo estrena una nueva versión que mezcla el ayer y el hoy, según explicó en una entrevista con EFE.

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Nueva York - El Concejo municipal de Nueva York celebra una inusual sesión plenaria sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), en la que están llamados a comparecer representantes de Anthropic, OpenAI, Google y Meta y en la que los legisladores examinarán nuevas propuestas para regular el desarrollo y uso de esta tecnología en la ciudad.

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CARRIE

Toronto (Canadá) - En pleno siglo XXI, "Carrie", la historia de la adolescente creada por Stephen King, mantiene intacta su capacidad para inquietar, pero la nueva adaptación televisiva de Mike Flanagan introduce un elemento que sus protagonistas consideran incluso más aterrador que la telequinesis: las redes sociales.

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PEDRO ALMODÓVAR

Nueva York - Los cineastas Pedro Almodóvar y Sofia Coppola participan en los diálogos 'Crosscuts' (Cortes transversales) del Festival de Cine de Nueva York (NYFF), un encuentro entre directores de distintos géneros y estilos.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU EUROPA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, inicia hasta el jueves una gira por Islandia, Grecia y Portugal, con una agenda centrada en seguridad y cooperación económica.

EFE News Latino

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