Proyección de resultados da ajustada pelea de López Aliaga y Allison por alcaldía de Lima

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Lima, 4 oct (EFE).- Una proyección de resultados prevé una ajustada pelea entre el ultraderechista Rafael López Aliaga en la elección para la alcaldía de Lima celebrada este domingo, con un margen mucho más estrecho de lo anticipado por un sondeo a pie de urna celebrado más temprano.

Esta proyección, realizada por la encuestadora privada Datum para América Televisión a partir del conteo de una muestra de actas oficiales, pone a López Aliaga (Renovación Popular) en primer lugar con el 27,6 % de los votos válidos, con menos de un punto de ventaja sobre el derechista Francis Allison (Avanza País), con el 26,7 %.

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La diferencia entre ambos candidatos está dentro del margen de error, que es del 1 %.

En tercer lugar de esta proyección aparece el derechista Carlos Bruce (Somos Perú), con el 15 %.

Con el 35,8 % del escrutinio oficial, López Aliaga obtiene el 28,6 % de los votos válidos frente al 27,6 % de Allison, con una diferencia entre ambos de apenas 20.000 votos.

Allison ha experimentado un incremento de votos que no anticipaban las encuestas, aparentemente de electores que sufragaron estratégicamente para concentrar el voto en él contra López Aliaga.

La elección a la alcaldía de la capital peruana ha estado desde un inicio envuelta en polémica ante la pretensión de López Aliaga de buscar un nuevo mandato consecutivo que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ya ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima en 2022 para el período 2023-2026, pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, en una elección donde resultó elegido senador, función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

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Para ello, al igual que 130 alcaldes que buscan una "reelección encubierta" como denuncian sus rivales, López Aliaga se presentó en el número dos de la lista de su partido y el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo de esta manera indirecta, en caso de ganar la elección.

A estas elecciones regionales y municipales de Perú estaban convocados a las urnas más de 26,3 millones de votantes para elegir a las autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

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Lima, 4 oct (EFE).- El ultraderechista Rafael López Aliaga, virtual ganador de la elección para alcalde de Lima de este domingo en Perú, advirtió que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estará prevaricando si le impide ejercer el cargo, pese a que la Constitución prohíbe que los alcaldes tengan mandatos sucesivos.

López Aliaga, que ha sido denunciado por sus rivales de buscar una "reelección encubierta" para dirigir la Municipalidad de Lima, aseguró tras conocer los resultados que lo sitúan como virtual ganador que la ley está de su lado para volver a ocupar el sillón municipal de la capital peruana.

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"Si el JNE va en contra de la ley, hay un delito que se llama prevaricato. La ley es muy clara. La Constitución establece lo siguiente: un alcalde no puede postular a una reelección. No establece que un alcalde no pueda postular a ser teniente alcalde (vicealcalde). Está prohibido postular, pero no está prohibido ser. Esa es la diferencia filosófica del tema", aseveró el candidato.

López Aliaga ganó las elecciones municipales a la Alcaldía de Lima de 2022 para el período 2023-2026, pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, y aunque en esos comicios resultó elegido senador, también renunció a ello para tratar de regresar a dirigir la Municipalidad de Lima.

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Al igual que 130 alcaldes de todo el país que buscan permanecer en el cargo, López Aliaga se presentó en estas elecciones como número dos de la lista de su partido Renovación Popular, a la vez que el candidato titular renunció para dejarle la vía libre a acceder al cargo de manera indirecta, mediante esa sucesión.

"El tema técnico es que la ley orgánica municipal establece que, en caso de que el alcalde fallezca o no se presente, o tenga una imposibilidad cualquiera, el que asume la alcaldía es el teniente alcalde", señaló el líder de Renovación Popular.

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López Aliaga argumentó que en los últimos doce años hay precedentes donde el JNE ha permitido que los alcaldes vuelvan al cargo de manera sucesiva a través de esa vía.

"Yo no he estado postulando a alcalde, he estado postulando a teniente alcalde", remarcó el empresario y político al enfatizar que se opondrá a que el JNE le impida ejercer nuevamente el cargo de alcalde.

"No creo que lo haga, y menos de legislar con nombre propio. Después de 12 años con cientos de casos (similares), sería variar un criterio con nombre propio. Eso es prevaricar con nombre propio. Es un agravante", apostilló.

López Aliaga ya había amenazado al presidente del JNE, Roberto Burneo, durante las elecciones presidenciales, al no ver atendidas sus denuncias de supuesto fraude, sin pruebas consistentes, que lanzó tras quedarse a pocos votos de pasar a la segunda vuelta.

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A estos comicios regionales y municipales estaban convocados este domingo a las urnas más de 26,3 millones de electores para escoger a sus autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellos a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.