Mueren dos migrantes durante un intento de cruce clandestino en el canal de la Mancha

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Al menos dos migrantes han muerto en las últimas horas durante un intento de cruce irregular a través del canal de la Mancha, según han confirmado las autoridades de Francia, que han señalado que el suceso se ha saldado con dos mujeres heridas por quemaduras "en gran parte del cuerpo".

Una portavoz de la prefectura de Paso de Calais ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el suceso tuvo lugar en torno a la medianoche frente a las costas de Berck, antes de especificar que los dos fallecidos "son dos hombres de entre 30 y 40 años".

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"Los servicios de emergencia atendieron a dos mujeres que presentaban quemaduras en gran parte del cuerpo y que fueron trasladadas al hospital con pronóstico de urgencia relativa", ha señalado, al tiempo que ha reseñado que las autoridades han abierto ya una investigación para esclarecer el suceso.

Asimismo, ha destacado que el prefecto de Paso de Calais, François Xavier Lauch, "da las gracias a la totalidad de los servicios movilizados, principalmente a los bomberos, por su intervención y su actuación durante esta operación".

Fuentes citadas por el diario francés 'La Voix du Nord' han reseñado que en la embarcación viajaban cerca de 80 personas, antes de detallar que las heridas habrían sufrido quemaduras a causa del contacto con combustible mezclado con agua del mar que había logrado penetrar en la barca.

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