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Medvedev, descalificado por un pelotazo a un espectador, deja a Djokovic en la final de Pekín

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Pekín, 5 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (n.5) fue descalificado este lunes tras golpear una pelota que alcanzó a un espectador y el serbio Novak Djokovic (n.11) avanzó a su séptima final del Abierto de China, cuando dominaba por 7-5 y 5-3.

El encuentro llevaba dos horas y 17 minutos sobre la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada cuando, después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota que impactó en un aficionado.

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Djokovic, que prolongó su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias y aseguró su regreso al top diez, disputará este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur (n.9), después de alcanzar su final número 146 en el circuito e igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open.

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