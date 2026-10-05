La coalición liderada por Riad brinda "protección aérea" a tropas en zona de Bab al Mandeb

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El Cairo, 5 oct (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí afirmó este lunes que sus aviones de combate están garantizando la "protección aérea" del estrecho de Bab al Mandeb, mientras sobre el terreno las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente dicen haber retomado el control de la zona de esta vía marítima, antes en manos de los rebeldes chiíes hutíes.

"Garantizamos la protección aérea del estrecho de Bab al Mandeb y continuamos con el control de objetivos móviles", dijo en su cuenta oficial de X Turki al Malki, portavoz de la coalición que respalda al Gobierno yemení en el inicio de su operación -bautizada hoy como 'Amanecer del Yemen'- para derrotar a los insurgentes en el país.

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"Cien aviones de combate participaron hoy al amanecer en la operación 'Amanecer del Yemen'. Brindamos apoyo aéreo las 24 horas a las fuerzas armadas yemeníes en tierra", aseguró Al Malki, que indicó que sus unidades han destruido "324 objetivos de alto valor", sin dar más detalles.

Hasta el momento, los rebeldes hutíes -grupo respaldado por Irán- no se han pronunciado ante estas informaciones.

Las declaraciones del portavoz de la alianza se producen poco después de que el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili, asegurara que la Brigada de los Gigantes y el Escudo de la Nación habían logrado controlar Bab al Mandeb, mientras que ahora avanzan hacia la ciudad de Moca.

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Tanto Bab al Mandeb como Moca fueron tomados por los hutíes el mes pasado en una ofensiva contra el Gobierno yemení.

Este avance relámpago se produce tan sólo un día después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de una amplia campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes, incluido la capital Saná.

La recuperación de Bab al Mandeb es de gran importancia dado que es un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, por lo que el control de las zonas costeras circundantes es crucial para la navegación internacional. EFE

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