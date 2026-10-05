Juez dicta prisión a exmarino investigado por tráfico ilegal de hidrocarburos en México

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Ciudad de México, 4 oct (EFE).- Un juez determinó este domingo imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Miguel Ángel Solano Ruiz, alias ‘Sol’ o ‘Mike’, capitán de corbeta retirado de la Marina, identificado como uno de los principales operadores en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos vinculada a mandos navales y funcionarios aduaneros en México.

En un comunicado emitido este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que "obtuvo la prisión preventiva oficiosa en contra de Miguel 'N', "por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público".

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Explicó que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) fue el encargado de formular dicha imputación, "por lo que la autoridad judicial decretó la continuación de la audiencia inicial para el próximo jueves 8 de octubre".

Solano Ruiz fue arrestado el pasado viernes en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco (oeste) ya que contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, precisó la dependencia.

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El excapitán era uno de los prófugos relacionados con las investigaciones sobre una red de contrabando de combustibles conocida en México como ‘huachicol fiscal’, que ha involucrado a integrantes de la Marina y funcionarios de aduanas.

Las investigaciones sobre este entramado se remontan a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, entregó a la FGR indicios sobre posibles operaciones ilícitas, según informó en agosto pasado la Fiscalía.

La indagatoria cobró fuerza tras el aseguramiento en marzo de 2025 de un buque con unos ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, en el nororiental estado de Tamaulipas, un caso que confirmó, según la FGR, la existencia de una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.

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El caso ha alcanzado a altos mandos navales, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos investigados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Manuel Roberto Farías permanece sujeto a proceso penal en México, mientras que Fernando Farías fue detenido en Argentina y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas, dentro de las investigaciones sobre esta estructura.

El denominado ‘huachicol fiscal’ consiste en introducir combustibles al país mediante esquemas de contrabando o declararlos como productos sujetos a menores cargas tributarias para evadir impuestos. EFE