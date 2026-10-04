Un petrolero informa de varias explosiones cerca del buque en la zona de Bab el Mandeb

Guardar

Un petrolero ha informado este domingo de varias explosiones ocurridas cerca del buque cuando transitaba por la zona de Bab el Mandeb, en el extremo suroccidental de Yemen que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén.

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha recogido el aviso del buque sobre el incidente ocurrido a unas 60 millas náuticas --unos 110 kilómetros-- al sur de la localidad yemení de Moca, recientemente capturada por los rebeldes hutíes.

PUBLICIDAD

"La tripulación del petrolero vio varias explosiones cerca del buque", ha apuntado la UKMTO en un comunicado en el que destaca que la tripulación está sana y salva y que no hay aviso de daños medioambientales.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas por la comunidad internacional y apoyadas militarmente por Arabia Saudí.

PUBLICIDAD