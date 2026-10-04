Agencias

Flávio Bolsonaro lidera con un 50,9 %; Lula, segundo con el 40,7 %, con el 10 % escrutado

Guardar

São Paulo, 4 oct (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro se mantiene al frente en el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 50,96 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 40,78 %, según los resultados oficiales divulgados con el 10 % del censo escrutado.

Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro termina con más del 50 % de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un petrolero informa de varias explosiones cerca del buque en la zona de Bab el Mandeb

Un petrolero informa de varias explosiones cerca del buque en la zona de Bab el Mandeb

2-1. Portugal pasa a cuartos con una nueva victoria en el pos-Cristiano

Infobae

Bolsonaro supera el 51% de votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil con más del 12% escrutado

Bolsonaro supera el 51% de votos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil con más del 12% escrutado

Un explosivo causó incendio en centro de votación durante las elecciones locales de Perú

Infobae

El futbolista Neymar Jr. hace un guiño a Flavio Bolsonaro al votar en Brasil

Infobae