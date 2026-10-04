Temas del día de EFE Internacional del domingo 4 de octubre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Sao Paulo - Los centros de votación de Brasil abrieron este domingo para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.

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- El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor, votó en una escuela de Río de Janeiro y afirmó que "Brasil necesita cambio" para acabar con la "era de atraso" del Gobierno de su rival, Luiz Inácio Lula da Silva.

BOSNIA ELECCIONES

Skopie - Las elecciones generales de Bosnia-Herzegovina comenzaron este domingo para renovar la cúpula estatal y más de 500 cargos públicos en los diversos niveles institucionales del complejo Estado diseñado y establecido tras la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton (EE.UU), que pusieron fin a la guerra en 1995.

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ESPAÑA GOBIERNO

Madrid - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inmerso en un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones tras el rechazo del Congreso a dos decretos de vivienda, mantiene abiertos todos los escenarios posibles mientras nuevas marchas recorrerán este domingo varias ciudades para exigir soluciones a la crisis.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania apuesta por intensificar los ataques aéreos contra infraestructuras petroleras y otros objetivos en territorio ruso, a pesar de los llamamientos de Washington, en un intento por igualar los daños causados por los ataques rusos en esta guerra de desgaste que no deja de recrudecerse. Por Rostyslav Averchuk.

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(Texto)

- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajó este domingo a Kiev en un desplazamiento que no estaba anunciado, para asegurar el apoyo de Alemania a la causa de Ucrania frente a la guerra.

ADEMÁS

PERÚ ELECCIONES | Lima - Perú celebra sus elecciones regionales y municipales, donde más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, incluidos los alcaldes para los 43 distritos que conforman la capital Lima, donde reside casi un tercio de la población nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

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LETONIA ELECCIONES |Riga - La conservadora Lista Unida (AS) del primer ministro saliente Andris Kulbergs ganó holgadamente las elecciones generales letonas celebradas el sábado, con un 35,3 % de los votos, con el 97 % escrutado, según datos de la Comisión Electoral Central de Letonia (CVK). (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA | La Haya.- La comunidad internacional lleva décadas “gestionando el conflicto” entre israelíes y palestinos en lugar de resolverlo, explica a EFE la activista y exvicealcaldesa de Belén Lucy Talgieh, que advierte de que sin justicia ni rendición de cuentas ante los tribunales, no hay reconciliación posible con Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU ELECCIONES | Miami.- El precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales armas de demócratas en distritos competitivos de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término, entre ellos dos de Arizona, que podrían contribuir a definir el control del Congreso. (Texto) (Foto)

MÉXICO CINE | Ciudad de México.- El director mexicano de animación Miguel Ángel Uriegas estrena su cinta ‘Un reino para todos nosotros’, un filme realizado en colaboración con ACNUR que intenta acercar la situación migratoria de los refugiados a los niños. (Texto) (Foto)

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SUSAN SARANDON | Nueva York.- La actriz Susan Sarandon cumple este domingo 80 años dedicada al activismo por causas progresistas, desde el fin de la guerra en Gaza hasta la justicia social, y sigue alimentando una brillante carrera en Hollywood que continua dando frutos. (Texto) (Foto)

PREMIOS NOBEL| Copenhague - Los premios Nobel volverán a reconocer a partir del lunes la excelencia intelectual y humana en seis categorías con la tradicional ronda de ganadores (Previa). (Texto)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Jan Yunis (Gaza).- La profesora gazatí Sahar Abu Shibika estaba impartiendo una clase de ciencias a niños de nueve años en una tienda de campaña en Jan Yunis (sur de la Franja) cuando una bala perdida supuestamente israelí le impactó. "Sentí un dolor agudo y oí un ruido, así que intenté proteger a los alumnos", que al verla cubierta de sangre entraron en pánico, dice a EFE postrada en una cama de hospital. (Texto)(Vídeo)(Foto)

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BELLA CIAO | Roma.- "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao..." No hay protesta en la que no se entone este antiguo himno de resistencia pero, aunque su alcance sea ya global, cantado desde las frías trincheras de Ucrania hasta en las ruinas de Gaza o en las calles 'antitrumpistas' de Estados Unidos, sus orígenes todavía son cuestionados y, ahora, analizados en un nuevo libro. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Brasil celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro entre los principales candidatos a la jefatura del Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Perú celebra sus elecciones regionales y municipales, donde más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, incluidos los alcaldes para los 43 distritos que conforman la capital Lima. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Asunción.- PARAGUAY ELECCIONES .-Paraguay elige a 263 (intendentes) alcaldes y 5.664 integrantes de las Juntas Municipales para el período 2026-2031 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA RELIGIÓN.- Fieles argentinos celebran este domingo una misa en la basílica de Luján, que recibirá al papa León XIV el próximo mes y que año a año congrega a comienzos de octubre a una multitud de peregrinos que recorren unos 60 kilómetros a pie desde la ciudad de Buenos Aires. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA DANZA.- La ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, celebra con un acto especial el Día Nacional de la Cueca, la danza que representa la alegoría del cortejo de un varón a una mujer y que se baila en varias regiones bolivianas con distintos matices. (Texto) (Foto) (Video)

Santo Domingo.- REPÚBLICA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

13:00GMT.- Nueva York.- SUSAN SARANDON.- La actriz Susan Sarandon cumple este domingo 80 años dedicada al activismo por causas progresistas, desde el fin de la guerra en Gaza hasta la justicia social, y sigue alimentando una brillante carrera en Hollywood que sigue dándole frutos. (Texto) (Foto)

Europa

Estocolmo.- PREMIOS NOBEL.- Los premios Nobel volverán a reconocer a partir del lunes la excelencia intelectual y humana en seis categorías con la tradicional ronda de ganadores (Previa). (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania apuesta por intensificar los ataques aéreos contra infraestructuras petroleras y otros objetivos en territorio ruso, a pesar de los llamamientos de Washington, en un intento por igualar los daños causados por los ataques rusos. (Texto)

Londres.- R.UNIDO GALES.- El partido nacionalista galés Plaid Cymru celebra su congreso anual en la localidad de Llandudno, cinco meses después de su victoria en los comicios regionales, que puso fin a los años del dominio laborista desde que Gales obtuvo su autonomía en 1999. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA UNIDAD.- El presidente de Alemania, Frank-Walster Steinmeier, y el canciller alemán, Friedrich Merz, participan en Bremen en actos previstos por la fiesta del Día de la Unidad de Alemania.

Belgrado.- SERBIA PARTIDOS.- El Movimiento Estudiantil (SE), la principal agrupación que compite contra el Partido Progresista Serbio (SNS) del expresidente y candidato a primer ministro Aleksandar Vučić en las elecciones del 25 de octubre, organiza un gran mitin electoral titulado «Guardianes de la patria».

Bucarest .- RUMANÍA GOBIERNO | Rumanía cumple cinco meses sin un Gobierno con plenos poderes, lo que alimenta el descontento ciudadano y da alas a los ultranacionalistas en un período de inestabilidad política que se prolonga desde la inédita anulación de las elecciones presidenciales de 2024. (Texto) (Foto)

Lisboa.- BRASIL ELECCIONES.- Casi 80.000 brasileños podrán votar este domingo en las elecciones presidenciales en Lisboa, el mayor colegio electoral fuera de Brasil y donde se han instalado 207 mesas electorales con 103 urnas electrónicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid. - BRASIL ELECCIONES .- Más de 40.000 brasileños residentes en España pueden ejercer su derecho al voto este domingo en Madrid y Barcelona para elegir quién ocupará la Presidencia de Brasil durante los próximos cuatro años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Lacoste, Miu Miu, Valentino, Jean-Paul y Gaultier presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Viena.- OPEP REUNIÓN.- Siete países clave de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, evalúan en una teleconferencia si reajustan el nivel de su oferta petrolera a la luz de la evolución del mercado mundial de petróleo en el último mes. (Texto)

Sarajevo.- BOSNIA ELECCIONES.- La república exyugoslava de Bosnia-Herzegovina celebra hoy elecciones generales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00GMT.- La Haya.- ISRAEL PALESTINA.- La comunidad internacional lleva décadas “gestionando el conflicto” entre israelíes y palestinos en “lugar de resolverlo”, explica a EFE la activista y exvicealcaldesa de Belén Lucy Talgieh, que advierte de que “sin justicia” ni “rendición de cuentas” ante los tribunales, “no hay reconciliación” posible con Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Birmingham.- R.UNIDO CONSERVADORES.- El Partido Conservador británico, dirigido por Kemi Badenoch, inicia su congreso anual en Birmingham (centro de Inglaterra), que durará hasta el miércoles 7 de octubre. Birmingham ICC 8 Centenary Sq, Birmingham B1 2EA (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Fecha límite para que el Tribunal Supremo israelí falle sobre la inhabilitación para concurrir en las elecciones de los dos partidos árabes -Raam y la Lista Árabe Conjunta- y dos de sus candidatos, el diputado Ofer Cassif (Jadash) y Sami Abu Shehadeh (Balad).

Asia

Pekín - CHINA TURISMO - Los millones de turistas chinos que viajan al extranjero estos días por la 'Semana Dorada' miran cada vez más hacia destinos como Corea del Sur, Turquía, Indonesia o Europa, mientras Japón ha perdido terreno ante el deterioro de las relaciones entre Pekín y Tokio. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primer ministra de Japón, Sanae Takaichi, cumple este domingo su primer aniversario como líder del Partido Liberal Democrático (PLD).

Manila.- FILIPINAS JAPÓN.- El Ejército de Filipinas y las Fuerzas de Autodefensa de Japón realizarán este domingo en aguas filipinas sus primeras maniobras conjuntas, marcando el inicio formal del pacto de cooperación en defensa que entró en vigor en agosto.

Sídney.- COP 31 CLIMA.- La ausencia de varios líderes internacionales marcará el arranque este lunes de la Pre-COP31 en Fiyi y Tuvalu, una cita que los anfitriones quieren aprovechar para colocar al Pacífico en el centro de la agenda climática de cara a la COP31 de noviembre en Antalya (Turquía). (Texto)

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El principal partido opositor paquistaní, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), marcha a Islamabad para exigir la liberación de su fundador, el exprimer ministro Imran Khan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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