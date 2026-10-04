Líder yemení anuncia operaciones militares para recuperar territorios en manos de hutíes

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Saná, 4 oct (EFE).- El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, anunció este domingo operaciones militares para recuperar los territorios restantes del país en manos de los hutíes un mes después de la ofensiva de los rebeldes.

Al Alimi aseguró en un discurso televisado que su postura hoy es "asumir la responsabilidad nacional de enfrentar a la milicia terrorista hutí", señalando que esta decisión "se toma tras haberse agotado todas las oportunidades para la desescalada".

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Los rebeldes hutíes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.EFE