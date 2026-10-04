Principales titulares de los periódicos para el lunes 5 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "Todo listo en el PSOE y La Moncloa para un adelanto de las elecciones"

-- "Bolsonaro adelanta a Lula en la primera vuelta electoral en Brasil"

ABC

-- "El Trampolín empieza a ser desalojado más de dos meses después"

-- "El Gobierno oculta los 75.000 euros gastados en viajes por el amigo de Sánchez como alto cargo"

EL MUNDO

-- "Sánchez se acerca al adelanto con la izquierda bajo mínimos"

-- "En los túneles de Hamas: "Los terroristas pueden estar meses bajo tierra""

LA VANGUARDIA

-- "El 65% de los catalanes suspende la gestión del Gobierno en Ceuta"

-- "El temporal deja en Catalunya dos muertos, un desaparecido y cuantiosos daños"

LA RAZÓN

-- "Puente y López instigan con filtraciones la convocatoria de elecciones"

-- "Silencio "táctico" de Marruecos ante la "provocación" de la visita de los Reyes"