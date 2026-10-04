Los visados de obra de vivienda nueva rozan las 50.000 unidades hasta abril, un 10% más

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Los visados de dirección de obra de vivienda nueva sumaron 49.863 unidades en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un 10,12% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 45.280 unidades, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Europa Press.

De estos visados, 9.522 fueron para viviendas unifamiliares, un 6,77% por encima de las 8.918 del mismo periodo del año anterior. Asimismo, la estadística muestra que hasta abril se registraron 40.254 visados para viviendas en bloque, un 10,7% por encima de un año antes.

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También se registraron visados para 87 obras nuevas en otro tipo de edificios, casi ocho veces más que los once que se registraron entre enero y abril de 2025.

De la estadística también se extrae que la superficie media fue de 186,95 metros cuadrados para las viviendas unifamiliares, un 0,75% menos, y de 101,1 metros cuadrados para las viviendas en bloque, un 3,85% por debajo de la media de un año antes.

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La última publicación de esta estadística revelaba los datos para los meses de marzo y abril. En total, en marzo se concedieron 13.076 visados de obra nueva (-1,16%), mientras que el registro para el mes de abril es de 10.901 (+189%).