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León XIV pide rezar por el fin de la guerra en Tierra Santa y por las víctimas inocentes

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Ciudad del Vaticano, 4 oct (EFE).- El papa León XIV instó este domingo a rezar por el cese de las guerras en el mundo y, en concreto, por la paz en Tierra Santa y por todas las víctimas de la violencia, tras el rezo del ángelus dominical.

"El domingo pasado, en Lourdes, os invité a rezar el rosario durante este mes de octubre con la intención especial de que no haya guerra y se construya la paz", recordó desde el balcón del Palacio Apostólico sobre su reciente viaje apostólico en Francia.

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En este sentido, el pontífice agradeció a los niños y niñas que se han unido a la oración reconociendo que han sido los primeros en sumarse a la iniciativa.

León XIV pidió a los fieles seguir el ejemplo de los más pequeños e invocar la intercesión de la Virgen María "para que los pueblos sean liberados del flagelo de la guerra".

"En particular, recemos por Tierra Santa y por las víctimas inocentes de la violencia", subrayó el papa.EFE

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