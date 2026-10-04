La docuserie '24 horas de Le Mons' retrata en tiempo real el viaje de un limón murciano de Santomera a París

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La cooperativa agroalimentaria Limonar de Santomera ha presentado la docuserie '24 horas de Le Mons', una producción audiovisual que relata en tiempo real el recorrido de un limón murciano desde su recolección en el campo hasta su llegada al lineal de un supermercado en París en apenas un día.

Así, la pieza se estrenará en los próximos meses y a través de seis capítulos construye una metáfora basada en la conocida carrera de resistencia de Le Mans, con el objetivo de reflejar el modelo cooperativo de la compañía frente a los grandes 'holdings' internacionales de distribución.

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Además, la serie sitúa al cítrico como protagonista del relato y muestra el desempeño diario de agricultores, operarios y equipos logísticos.

Precisamente será el responsable de servicios agrícolas de la cooperativa, Pedro Palazón Rodríguez, quien ejerza de conductor principal de la producción para visibilizar el trabajo en origen y la reducción de intermediarios. De hecho, la iniciativa busca defender el cuidado de los tiempos en la cadena alimentaria.

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"Con la campaña '24 horas de Le Mons' demostramos que no somos rápidos por correr más, sino porque nuestro modelo nos permite controlar de forma directa todo el proceso", ha explicado en un comunicado el director general de Limonar de Santomera, Antonio José Moreno García.

A su juicio, la propuesta audiovisual supone "un reflejo transparente" de cómo compiten dentro del sector, donde llevan "más de 40 años ganando esta particular carrera de resistencia frente a grandes holdings, a base de frescura, cercanía y el esfuerzo de nuestra gente".

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El primer avance de la docuserie ya se encuentra disponible a través de las redes sociales de la entidad como preámbulo a su estreno en plataformas digitales.

Asimismo, la iniciativa audiovisual servirá como carta de presentación del grupo de cara a la próxima edición de Fruit Attraction, la feria internacional del sector hortofrutícola que se celebrará en IFEMA Madrid del 6 al 8 de octubre.

Esta acción da continuidad a otros proyectos previos de la marca enfocados en la concienciación social, como la campaña 'El pueblo que lo mejoraba todo' o el desarrollo de productos contra el desperdicio alimentario elaborados a partir de limones descartados por razones estéticas.

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