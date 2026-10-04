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Jesulín de Ubrique reaparece en los ruedos tras la última entrevista de Belén Esteban

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Jesulín de Ubrique ha reaparecido públicamente y lo ha hecho en los ruedos, demostrando una vez más su pasión por la tauromaquia. El diestro ha vuelto a ponerse delante del público en un pueblo, donde ha protagonizado una jornada marcada por su regreso a la plaza y por la sonrisa que ha lucido durante su aparición.

La reaparición del torero se produce después de las últimas declaraciones de Belén Esteban en televisión y del comunicado que Jesulín de Ubrique emitió posteriormente junto a su mujer María José Campanario. Ajeno a la expectación mediática generada en los últimos días, ha retomado su actividad taurina y ha afrontado el compromiso con una actitud relajada y sonriente.

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Con el traje de luces y dispuesto a disfrutar de su profesión, Jesulín ha vuelto a demostrar sobre el ruedo que la tauromaquia continúa siendo una de sus grandes pasiones. Durante su aparición, el torero se ha mostrado sonriente y cercano, dejando atrás por unas horas el revuelo suscitado por las últimas informaciones y declaraciones relacionadas con su vida personal.

Así, Jesulín de Ubrique vuelve a la escena pública centrado en su faceta como torero y con una sonrisa como carta de presentación. Una reaparición que llega en un momento de especial expectación y que le ha permitido reencontrarse con el público en una plaza de toros, demostrando que continúa disfrutando de una de sus grandes pasiones.

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