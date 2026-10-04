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El 112 recibe cerca de un centenar de llamadas en Cantabria por las lluvias

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El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 16.00 horas del sábado y las 05.30 horas de hoy, un total de 97 llamadas, generadas por las lluvias.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que las incidencias registradas han sido, principalmente, relacionadas con caídas de árboles, balsas de aguas en carreteras o alcantarillas y arquetas atascadas, que han afectado tanto a zonas del litoral como del interior.

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Por último, ha subrayado que, tras la mejora de las previsiones meteorológicas y del estado de los ríos, el Ejecutivo regional ha procedido a la desactivación de la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos (METEOCANT).

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