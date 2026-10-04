Agencias

Candidata opositora gana las elecciones municipales de Asunción, la capital paraguaya

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Asunción, 4 oct (EFE).- La ingeniera civil Soledad Nuñez, de la centrista Alianza Juntos por Asunción, celebró este domingo su triunfo en las elecciones municipales, cuando el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) le otorgaba un 47,65 % de los votos con un 98.79 % de las mesas escrutadas.

"Asunción votó, asunción ganó. Hoy ganó la gente, hoy ganó el sueño de vivir en una ciudad que funciona, hoy ganó la voluntad de la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende", declaró Núñez, al grito de "sí se pudo" de sus seguidores, tras ganar por un estrecho margen al candidato oficialista Camilo Pérez de ANR-Partido Colorado. EFE

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