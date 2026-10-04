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Bolsonaro supera el 50% en primera vuelta, según los primeros resultados oficiales

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El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 50,24% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 4,58% del escrutinio.

Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

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Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 41,28% de votos, según el escrutinio, que corresponde a un porcentaje aún mínimo.

Este resultado corresponde al escrutinio de 20.853 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.

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