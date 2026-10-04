Agencias

Bolsonaro obtiene el 48,4 % de los votos y Lula, el 43,4 %, con el 85 % del escrutinio

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São Paulo, 4 oct (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro se mantiene al frente en el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con el 48,47 % de los votos, unos cinco puntos más que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (43,49 %), según los resultados oficiales con el 85 % del censo escrutado.

Si ninguno de los candidatos logra superar la barrera del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta electoral entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

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cms/mp/raa

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