Bolsonaro cae por debajo del 50% de votos en la primera vuelta de las elecciones con el 65% escrutado

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El candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL) a la Presidencia de Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ha caído por primera vez por debajo de la barrera del 50% de los sufragios (49,58%) con el 64,81% de las urnas ya escrutadas en la primera vuelta de las elecciones en Brasil.

Por su parte, su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, recaba por el momento el 42,25% de los votos. De mantenerse esta tendencia, ninguno de los aspirantes lograría la mayoría absoluta necesaria para ser elegido de manera directa, lo que abocaría a una segunda vuelta prevista para el próximo 25 de octubre.

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Estos datos provisionales corresponden al recuento de 323.539 secciones electorales de las 499.248 habilitadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano máximo responsable del proceso.

Según detalla el último boletín oficial, la participación se sitúa en el 79,08%, con un 1,8% de votos en blanco y un 2,77% de sufragios nulos. En Brasil, el derecho a voto es opcional a partir de los 16 años y de carácter obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años.

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