Kevin Smith regresa a España 28 años después: "No hace falta hablar el mismo idioma para conectar con una película"

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El director, guionista y actor estadounidense Kevin Smith ha regresado a España casi tres décadas después de su última visita para reivindicar la capacidad del cine de trascender idiomas y fronteras. El autor de 'Clerks' y 'Mallrats', que ha recordado sus viajes a Madrid y Barcelona en 1995 y su paso por el festival Cinema Jove de Valencia en 1998, considera que la conexión del público con sus películas nace de las experiencias compartidas y la emoción, más allá de la lengua.

"Cuando volví en 1998 recibí un premio en el festival Cinema Jove. Recuerdo estar rodeado de gente de mi edad, aproximadamente, o algo más joven. Mis conversaciones entonces eran: '¿Entendéis las películas?'. Y me decían: 'Sí'. La mayoría hablaba inglés, así que podían ver las películas y entenderlas. Pero más importante que entender el idioma era entender el corazón de esas películas. No hace falta hablar el mismo idioma para ver una película y sentir que te está hablando a ti", ha señalado.

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Smith se ha expresado así en una entrevista con Europa Press, después de participar en un panel dedicado a 'Mallrats' en la San Diego Comic-Con Málaga 2026. La película, estrenada en 1995, fue su segundo largometraje tras 'Clerks', con la que se dio a conocer en el circuito independiente.

El cineasta ha atribuido parte de la identificación de los seguidores con sus obras a su propia trayectoria: un empleado de una tienda de conveniencia que realizó una película de bajo presupuesto y logró abrirse paso desde Sundance hasta Cannes. "Si le pasó a él, podría pasarme a mí", ha resumido sobre la lectura que, a su juicio, puede hacer cualquier espectador de esa historia.

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Smith considera que una irrupción similar sigue siendo posible para los nuevos cineastas. Como ejemplo, ha citado a Curry Barker, director de 'Obsession', quien procedía del ámbito de YouTube antes de ponerse al frente de una película que fue realizada por menos de un millón de dólares y, según Smith, logró conectar con el público.

"Al final, no depende tanto de tener dinero como de haber crecido inmerso en la cultura del cine, la cultura audiovisual y la cultura popular en general. Cuando hice 'Clerks', llevaba toda mi vida viendo películas, leyendo cómics, viendo todas las series y todas las películas posibles. Tenía una idea de cómo se hacían las cosas, pero también pensaba: 'Quizá yo lo haría de otra manera'", ha explicado.

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El director ha defendido que la originalidad surge de reformular las referencias desde una perspectiva propia. "Todo el mundo ha visto las cosas hechas de una forma; si tú puedes hacerlas de otra, la gente piensa: 'Eso es nuevo'", ha apuntado Smith, para quien captar la imaginación del público puede abrir la puerta a nuevos proyectos.

'MALLRATS 2', TODAVÍA EN SUSPENSO

Por otro lado, Smith ha avanzado que comenzará en noviembre el rodaje de 'Jay and Silent Bob Store Wars', la tercera película protagonizada por los personajes Jay y Silent Bob. Entretanto, se mantiene en suspenso la continuación de 'Mallrats'.

El realizador ha explicado que lleva una década intentando sacar adelante 'Mallrats 2', pero Universal, propietaria de los derechos, no ha mostrado interés en impulsar la secuela. Según ha relatado, ha presentado el proyecto en repetidas ocasiones, tanto tras cambios en la dirección del estudio como a través de Peacock, la plataforma de 'streaming' vinculada a Universal.

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"Cada vez me dicen: 'Nos encanta 'Mallrats'. Entonces les presento la secuela y se quedan mirándome con cara de no entender nada", ha ironizado Smith.

El director ha asegurado que podría encontrar financiación para producir la película fuera de Universal, pero la compañía no permite trasladar la propiedad a otro estudio o productora. "Necesitamos que digan que sí y, si no lo hacen, no ocurrirá nunca", ha lamentado.

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