Cerca de 500 drones ucranianos fueron derribados en tres regiones fronterizas rusas

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Moscú, 3 oct (EFE).- Cerca de medio millar de drones ucranianos fueron derribados durante la jornada del viernes en las regiones fronterizas rusas de Briansk, Bélgorod y Kursk, las más castigadas por la guerra, informaron hoy las autoridades locales.

“Durante la jornada pasada, las fuerzas armadas de Ucrania atacaron la región de Bélgorod en 135 ocasiones”, escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Shuvaev.

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Agregó que como consecuencias de estos ataques una persona murió y otras dos, incluido un niño, resultaron heridos.

Unos 130 drones fueron derribados, aseguró.

Mientras, el gobernador de la vecina Kursk, Alexandr Jinshtéin, informó, por su parte, sobre la neutralización de 206 drones enemigos durante la jornada del viernes.

En Briansk a su vez informaron sobre 145 aparatos no tripulados que fueron derribados el viernes.EFE