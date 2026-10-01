EasyJet afronta cinco días de huelga en Portugal con 443 vuelos ya cancelados

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Lisboa, 1 oct (EFE).- Los tripulantes de cabina de easyJet en Portugal comienzan este viernes una huelga de cinco días con 443 vuelos de las bases de Lisboa, Oporto y Faro ya cancelados, alrededor del 80 % de los inicialmente previstos, según el sindicato convocante.

La huelga, promovida por el Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC), comienza a las 00:00 horas de este viernes (23:00 GMT del jueves) y se prolongará hasta el martes, 6 de octubre, coincidiendo con el fin de semana largo del 5 de octubre, festivo nacional en Portugal.

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La dirigente sindical Ana Dias aseguró este jueves que el impacto de la protesta "ya ha sido masivo", con 443 vuelos cancelados antes incluso de comenzar el paro.

Además, según los cálculos del sindicato, permanecen programados y podrían verse afectados más de 60 vuelos en Lisboa, más de 30 en Oporto y ocho en Faro.

EasyJet, por su parte, prevé operar alrededor del 55 % de su programación durante los cinco días de huelga.

Servicios mínimos del 22 por ciento

La compañía explicó que los servicios mínimos establecidos por las autoridades representan aproximadamente el 22 % de su actividad basada en Portugal, pero que también opera vuelos hacia y desde el país con aviones y tripulaciones procedentes de otras bases europeas que no están afectadas por el paro.

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La aerolínea sostiene que esta operación se realiza de acuerdo con la legislación y la normativa aplicables y permitirá mantener una parte significativa de su programación y reducir el impacto sobre los pasajeros.

El sindicato cuestiona, sin embargo, el recurso a trabajadores de otras bases para operar vuelos afectados por la huelga y aseguró que este jueves llegaron a Oporto tripulaciones procedentes de Francia que podrían trabajar a partir del viernes en sustitución de los huelguistas.

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El SNPVAC considera ilegal esa práctica y ha advertido de que podría recurrir a los tribunales si se utilizan tripulaciones de otras bases europeas o miembros de la estructura directiva para sustituir a los trabajadores en huelga.

Los servicios mínimos fijados por el Gobierno garantizan durante los cinco días de huelga conexiones con Madeira —dos rotaciones diarias entre Lisboa y Funchal, una entre Oporto y Funchal y vuelos Oporto-Porto Santo los días 4 y 6—, además de varias rutas internacionales, con tres rotaciones diarias hacia Suiza, otras tres hacia distintos destinos franceses y una diaria a Londres y Luxemburgo.

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EasyJet se declaró "extremadamente decepcionada" por la convocatoria de la huelga pese, según la compañía, a sus esfuerzos por mantener un diálogo constructivo y alcanzar un acuerdo, y lamentó las molestias ocasionadas a los pasajeros.

Los tripulantes reclaman mayor estabilidad en los turnos, una progresión salarial vinculada a la antigüedad y cambios en las condiciones del acuerdo de empresa. El sindicato denuncia modificaciones constantes de horarios y asegura que trabajadores con más de dos décadas de antigüedad pueden cobrar lo mismo que otros recién incorporados.

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Según la dirigente sindical Ana Dias, la última propuesta de easyJet suponía apenas un 0,7 % adicional de aumento, y acusó a la compañía de no haber evitado que el conflicto desembocara en la huelga.

Los tripulantes han convocado una segunda huelga de otros cinco días, del 19 al 23 de diciembre, en plena campaña navideña. EFE