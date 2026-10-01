Detienen al principal sospechoso del feminicidio de una joven de 20 años en Argentina

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Buenos Aires, 1 oct (EFE).- La Policía argentina detuvo este jueves a Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, considerado el principal sospechoso del feminicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años hallada muerta el miércoles en su vivienda de Dique de Luján, en la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

Sofía, expareja de la víctima, fue localizado en una zona descampada de Tigre, donde permanecía prófugo desde el hallazgo del cuerpo, y quedó a disposición de la Fiscalía de Género de Tigre, según el parte de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro al que tuvo acceso EFE.

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Mientras familiares, amigos y vecinos de Aixa realizaban una marcha para reclamar justicia y exigir la captura del sospechoso, se conoció que a pocas calles había un operativo policial para detener a Sofía. Algunos vecinos corrieron al lugar e intentaron agredirlo mientras lo trasladaban.

El cuerpo sin vida lo encontró en su casa el padre de la joven, quien dijo a los medios argentinos: "Encontré a mi hija ahorcada y atada en una silla. Arriba de la mesa había una foto de ella con su exnovio cuando estaban juntos".

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En un primer momento se consideró la hipótesis del suicidio, pero luego surgieron elementos de prueba que llevaron a los investigadores a considerar que la escena podría haber sido montada para ocultar un crimen.

Según el informe policial, las pericias, los testimonios e investigaciones permitieron establecer que Sofía sería el autor material del hecho.

Sofía había sido denunciado por Aixa por violencia de género y había sido detenido en diciembre de 2025 por "lesiones leves y amenazas coactivas" contra ella. Recuperó la libertad el 12 de julio pasado.

Según la investigación, antes de desaparecer, Sofía envió mensajes a un amigo en los que afirmó que se había “mandado una cagada” y manifestó su intención de quitarse la vida. Además, habría grabado un video de despedida dirigido a familiares y amigos.

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La víctima contaba con un botón antipánico y había denunciado previamente a su expareja. EFE