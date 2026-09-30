Ucrania urge a la evacuación de Oleshki, donde hay miles de personas sin alimentos

Guardar

Kiev, 30 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, volvió a pedir este miércoles a la comunidad internacional que exija a Rusia una evacuación segura de la población de Oleshki, en la parte ocupada por las fuerzas rusas de la provincia de Jersón del sur de Ucrania, y donde, según fuentes ucranianas, permanecen hasta 6.000 personas sin acceso a alimentos.

“Todos los días cuentan, a la hora de salvar a la gente que está pasando hambre y muriendo allí. Urgimos a nuestros socios internacionales a que actúen ya y exijan acceso humanitario inmediato para poner fin a este desastre”, dijo Sibiga, que acusó a Rusia de cortar las rutas de salida para los civiles y bloquear la ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

Sibiga dijo además que, según la inteligencia ucraniana, Rusia planea obligar a quienes permanecen en la zona a aparecer en vídeos de propaganda en los que aseguren que están bien alimentados por el Ejército ruso.

Según testimonios de gente de la zona y de voluntarios que tratan de ayudar a la gente de Oleshki desde territorio bajo control de Kiev, alrededor de seis mil personas permanecen en esa localidad y los pueblos de alrededor sin poder prácticamente salir, después de que el Ejército ruso haya minado las rutas de la zona.

PUBLICIDAD

De acuerdo con estos testimonios, las fuerzas de ocupación rusa no están permitiendo la entrada de alimentos u otros productos básicos, lo que ha puesto al borde de la hambruna a la gente que permanece allí.

Canales de Telegram pro-ucranianos han publicado vídeos de vecinos de Oleshki cargados de alimentos para ellos y sus familiares obtenidos tras caminar hasta localidades vecinas por caminos llenos de minas. Algunos de estos vecinos han resultado heridos al estallar los explosivos, según estos canales.

PUBLICIDAD

Rusia ha negado la gravedad de la situación y acusa a las fuerzas ucranianas de impedir la entrada de ayuda humanitaria con sus bombardeos desde el otro lado del río Dniéper, a cuya orilla se encuentra Oleshki y que separa la parte de Jersón ocupada por Rusia de la que sigue bajo control de Ucrania. EFE