Ucrania recupera 176 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por Rusia, según Zelenski

Guardar

Berlín, 30 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que las fuerzas ucranianas han recuperado 176 kilómetros cuadrados de territorio que estaba ocupado por Rusia en el este del país invadido, en el marco de una contraofensiva en la que los invasores habrían sufrido más de 5.000 bajas.

"Rusia ha perdido más de 5.000 muertos o heridos, y otros 250 invasores han sido añadidos a nuestro fondo de intercambio. Desde el inicio de la ofensiva Ucrania ha recuperado el control de un total de 176 kilómetros cuadrados de territorio", escribió Zelenski en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Zelenski publicó este mensaje tras reunirse con los responsables de la "Operación Vivaldi", nombre de la ofensiva ucraniana en el Donbás, región del este de Ucrania ocupada en gran parte por Rusia.

Anteriormente, el jefe de Estado ucraniano, que visitó este miércoles a algunas de las tropas que llevan a cabo la contraofensiva ucraniana en el eje del frente de Limán, en el norte de la región de Donetsk, había señalado que las fuerzas ucranianas habían recuperado 125 kilómetros cuadrados.

PUBLICIDAD

"La 66 Brigada Separada Mecanizada, junto a otras unidades de nuestro Tercer Cuerpo del Ejército, han devuelto ya más de 125 kilómetros cuadrados de nuestro territorio a control ucraniano en el marco de la Operación Vivaldi", escribió en X Zelenski, que condecoró a militares y habló con el comandante a cargo de la zona de las operaciones allí y de las necesidades de su brigada.

El Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano había informado previamente que había recuperado desde el comienzo de la llamada Operación Vivaldi en mayo un total de 176 kilómetros cuadrados de territorio, 51 de ellos en la tercera y más reciente fase de la operación. EFE

PUBLICIDAD