Rusia lanza su primer gran ataque contra la energía ucraniana desde el pasado invierno

Guardar

Kiev, 30 sep (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada madrugada su primer ataque masivo contra el sistema energético ucraniano desde el pasado invierno, según dijo en su cuenta de X el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski.

“Desde el verano apenas ha habido día sin un ataque contra nuestra infraestructura energética. Pero un ataque combinado de esta magnitud no se había dado desde el final del pasado invierno”, ha escrito Koretski en la red social.

PUBLICIDAD

Uno de los objetivos de este ataque ruso a la energía ha sido la región de Kiev, según dijo el primer ministro, que pidió a las autoridades regionales y locales que pongan a punto los sistemas de suministro alternativo lo antes posible, ante la posibilidad de que comience ya la campaña contra el sector energético que teme Ucrania.

Las autoridades ucranianas habían advertido previamente de cortes de electricidad por los ataques rusos en Kiev y otras cuatro regiones de Ucrania.

Además de infraestructuras energéticas, Rusia golpeó infraestructuras civiles en once regiones de Ucrania, donde cinco personas han muerto y otras 14 han resultado heridas por los ataques rusos desde la pasada tarde, según dijo el primer ministro.

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar entre el martes por la tarde y la mañana de hoy 155 drones y cinco misiles balísticos. Los misiles y drones no interceptados impactaron en 18 localizaciones distintas de Ucrania, según este parte castrense. EFE

PUBLICIDAD