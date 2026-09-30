República Dominicana incrementa la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 5,5 %

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Santo Domingo, 30 sep (EFE).- El Banco Central de República Dominicana (BCRD) elevó este miércoles la tasa de interés de política monetaria hasta el 5,5 % anual, frente al 5,25 % anterior, el primer aumento desde octubre de 2022.

Tras su reunión de septiembre, el emisor también aumentó la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) al 6, % anual, y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) al 4,75 % anual.

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La decisión de subir los tipos de interés se toma con "carácter preventivo", con el objetivo de preservar el anclaje de las expectativas de inflación y evitar efectos de segunda vuelta sobre los precios, señaló el BCRD en un comunicado.

Los riesgos inflacionarios aumentaron este mes de septiembre debido al encarecimiento del petróleo y sus derivados, que se produce a causa de la "evolución del conflicto bélico en Medio Oriente", así como por disrupciones en el transporte global de mercancías y condiciones climáticas adversas, agregó.

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Además, las condiciones financieras internacionales "se han tornado más restrictivas", aseguró la entidad en la información.

El precio por barril del WTI sobrepasó los 100 dólares a mediados de mes, tras lo cual se moderó a unos 90 dólares por barril al cierre de septiembre, indicó el BCRD, que resaltó que los precios de los combustibles refinados presentan incrementos mayores que los registrados en el crudo.

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En República Dominicana la inflación interanual se situó en 5,13 % en agosto frente al 5,57 % en junio, por lo que se mantiene el "proceso gradual de convergencia al rango meta de 4 % ± 1 %", dijo.

El sistema de pronósticos del BCRD indicó que la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4,0 % ± 1,0 % durante el cuarto trimestre del año.

En Estados Unidos la Reserva Federal aumentó los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre e indicó que podría realizar un aumento adicional antes de finalizar el año, después de que la inflación se mantuviese en el 3.4 %, por encima del objetivo del 2 %. EFE

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