Macron alerta de la dependencia de China y cifra en 1.000 millones diarios el déficit comercial europeo

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El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha alertado de que Europa afronta un problema creciente de dependencia de China como consecuencia de la desindustrialización y ha asegurado que el déficit comercial de la UE con el gigante asiático alcanza ya los 1.000 millones de euros diarios.

"Quizá sea una cuestión en la que los gobiernos español y francés están menos alineados. Hablaré de ello después con el presidente del Gobierno y avanzaremos juntos", ha señalado durante la inauguración del Foro de Comercio e Inversiones España - Francia, que se celebra este miércoles en Madrid.

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En opinión del mandatario francés, se ha tardado demasiado en comprender qué representa el fenómeno chino para Europa. "Después del Covid, China ha reinvertido masivamente en su producción, y las cifras son muy claras. En ámbitos que constituían nuestra fortaleza, ha invadido completamente el mercado europeo", ha expuesto.

Además, ha señalado que China subvenciona a sus empresas ocho veces más que la media de la OCDE y ha inundado los mercados europeos con precios rebajados, denunciando que practica masivamente el 'dumping' con el único objetivo de eliminar a los actores de un sector y quedarse con todo.

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"Durante décadas nos dijimos: estupendo, China es un gran mercado para los europeos. Necesitamos a China, y es cierto, Hicimos muchas transferencias, vendimos mucho y seguimos vendiendo algo. Pero no quisimos despertar suficientemente pronto y ver que China, ciertamente, tenía un enorme éxito, había invertido y había logrado avanzar mucho más rápido y mejor que nosotros", ha lamentado.

Macron ha reivindicado, en este contexto, la actuación de los países que impulsaron a la Comisión Europea cuando adoptaron medidas de protección frente a los vehículos eléctricos chinos. "Hicimos bien: los salvamos", ha defendido, antes de advertir de que la falta de respuesta previa ya ha tenido consecuencias en otros ámbitos industriales.

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El presidente francés ha señalado que esta situación se suma a otros dos retos para Europa: la dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos y los problemas energéticos derivados del actual modelo europeo. "Tenemos un problema de innovación y de dependencia respecto al proveedor estadounidense; un problema energético ligado a nuestro modelo; y un problema de aceleración y de transformación total de la relación con China", ha resumido.

Por ello, ha reclamado una reacción común de la Unión Europea y ha apelado a recuperar el alineamiento entre los Estados miembros para responder a la competencia china y frenar la pérdida de capacidad industrial en el continente, acelerando el refuerzo del mercado único.

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"Debemos avanzar hacia un mercado europeo, al menos de la electricidad", ha sostenido, tras defender una interconexión eléctrica que se piense "a escala europea".