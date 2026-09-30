Los iraquíes celebran la salida de tropas de EEUU: "Ahora somos dueños de nuestro destino"

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Shaalan al Yaburi

Bagdad, 30 sep (EFE).- Las calles de Bagdad se convierten este miércoles en un gran escenario de celebración tras la retirada definitiva de las fuerzas de la coalición internacional antiyihadista liderada por EE.UU., una misión militar que ha durado 12 años y que su conclusión deja a Irak al control de su propia seguridad.

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"Nos hemos convertido en dueños de nuestro destino después de que nuestras decisiones fueran rehenes de Estados Unidos", afirma a EFE Mahmud Ibrahim, un profesor iraquí de 45 años que celebra "este día histórico" en el que Irak "consolida su soberanía y la retirada de todas las tropas extranjeras del país".

Tras la invasión de Irak capitaneada por Washington en 2003 y la posterior retirada de tropas en 2011, las fuerzas estadounidenses volvieron al país árabe en 2014, esta vez por solicitud del Gobierno iraquí, para hacer frente al vertiginoso avance del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que llegó a controlar un tercio de la nación.

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Sin embargo, la derrota territorial de la organización terrorista en 2017 no supuso el fin de la intervención extranjera, que continuó prestando apoyo al Ejército iraquí para combatir a los remanentes del EI pese al rechazo de políticos, parlamentarios y líderes de facciones armadas chiíes, algunas de ellas muy próximas a Irán.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunció por la mañana la salida de las tropas extranjeras y afirmó que "ha comenzado una nueva etapa" en el país "caracterizada por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas y la unidad en la toma de decisiones".

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El fin de la coalición antiyihadista fue acordado entre Washington y Bagdad en 2024, cuando se estableció un cronograma para la salida paulatina de soldados extranjeros de Irak que culminó definitivamente este 30 de septiembre, fecha que ha sido declarada oficialmente como el "Día de la Soberanía".

Todos los ministerios y departamentos gubernamentales del país celebran actos oficiales para conmemorar la ocasión. También se realizarán eventos culturales en Bagdad, donde las autoridades han completado operaciones de limpieza y de decoración con la bandera nacional para el recuerdo de este día.

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Además, a partir de las 21.00 hora local (18.00 GMT) la icónica plaza Tahrir de la capital acogerá un evento multitudinario en el que se lanzarán fuegos artificiales y celebrará "el heroísmo" del Ejército iraquí y de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la amalgama de milicias que combatió al EI y que exigía la salida de tropas de EE.UU.

"Restaurar la soberanía es una decisión importante que hemos esperado durante muchos años. Estamos llenos de alegría, este será uno de los días más felices de nuestra historia", dice a EFE Ashwaq Taha, un funcionario iraquí que desea que la salida de las tropas extranjeras sea un motivo de unión para los ciudadanos.

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Por su parte, un teniente primero del Ejército iraquí asegura a EFE bajo condición de anonimato que ahora Irak es "dueño de la tierra, el aire y el mar", ya que sus decisiones de seguridad están ahora en manos de los comandantes iraquíes.

"Ahora poseo la autoridad para tomar decisiones militares y de seguridad", afirma.

"Ahora, cuando se nos asigna una misión, no buscamos la aprobación de las fuerzas de la coalición ni de lo que se denomina el 'bando amigo'. Ahora la decisión es puramente iraquí, y creo firmemente que la situación de seguridad mejorará", añade.

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Pero para tantos otros iraquíes, como el joven Sabah Ramadan, la soberanía de Irak no se consigue simplemente con una retirada de fuerzas que muchos consideran "ocupadoras", sino que se alcanza cuando la población es capaz de "contar con recursos económicos que garanticen una vida digna".

Asimismo, este iraquí desempleado de 32 años recuerda que en Irak no solo estaban destacados los efectivos de la alianza antiyihadista, ya que aún operan en terreno tropas turcas en el norte del país y también hay presencia de asesores iraníes que prestan ayuda a los servicios de seguridad y a algunas de las milicias de las FMP.

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"Espero que el Gobierno expulse a todas las fuerzas extranjeras, no solo a las de la coalición. Exijo que el Gobierno expulse a los asesores iraníes y espero que las fuerzas turcas y la oposición iraní también abandonen el territorio iraquí", sentencia. EFE

(foto)(vídeo)