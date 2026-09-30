Lamine Yamal ejerce ya de Balón de Oro con España

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Carlos Pérez Gil

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- La selección española no da tregua y después de su imponente triunfo en Wembley, mantuvo el pistón ante Croacia para sumar su segundo triunfo en la Liga de Naciones en la era de la segunda estrella, y lo hizo con una nueva lección de Lamine Yamal con su primer doblete con la Roja.

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Lamine Yamal ejerció de candidato al Balón de Oro que tanto anhela y aunque las votaciones ya están cerradas para que se anuncie el 26 de octubre, quiso firmar otro recital y hacer que España siga siendo el escaparate del fútbol mundial.

Si ante Inglaterra ‘tardó’ un minuto y 45 segundos en abrir el marcador, el tercer gol más rápido en Wembley ante la selección local, en el Sánchez Pizjuán de Sevilla se superó y con un zurdazo, dejó el crono en un minuto y diez segundos, después de 26 pases ininterrumpidos en los que ningún futbolista croata tocó la pelota.

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El segundo gol fue de mago, con un zurdazo al palo corto que dejó boquiabierto al guardameta Dominik Livakovic, compañero de equipo, para volver a celebrarlo con su tradicional ‘304’, los tres números del código postal de su barrio de Rocafonda en Mataró.

En los 34 partidos previos, el crack del Barça había anotado ocho goles, el primero el 8 de septiembre de 2023 ante Georgia en su estreno con la Roja, y ante Croacia selló su primer doblete.

"Lamine tiene muchísimas ganas de seguir creciendo. Estamos encantados porque tiene un comportamiento tan natural y humilde con nosotros que le hace cada ser más grande. Hemos disfrutado de su magia al servicio del equipo. Le hace ser mejor jugador. Será reconocido por lo que hace y por su juego colectivo", reflexionó De la Fuente al término del duelo contra los croatas.

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El extremo, de 19 años, lleva jugados esta temporada diez partidos entre el Barcelona y la selección y su saldo es asombroso: once goles y seis asistencias. De ahí que admitiera que suma otra razón más para ganar su primer Balón de Oro.

"Cuando sonríe, juega bastante mejor. Es un jugador especial. Ojalá lo gane", apuntó su íntimo amigo Nico Williams.

Al margen de Lamine Yamal, el otro protagonista ante Croacia fue su compañero de equipo, Fermín López, en su regreso a la Roja tras perderse el Mundial por una lesión.

De la Fuente le concedió la titularidad y el centrocampista culé respondió con creces a la confianza del seleccionador.

En su octavo partido con la Roja y el segundo como titular, el futbolista de El Campillo (Huelva), firmó una primera parte soberbia, en la que estuvo omnipresente en la construcción ofensiva.

No pudo estrenarse como goleador con la selección, pero estuvo cerca con un lanzamiento al palo.

Aunque De la Fuente lo reemplazó al poco de comenzar la segunda parte, Fermín dejó su sello, como también otros integrantes de la unidad B de la Roja.

El madridista Dean Huijsen cumplió como sustituto de Laporte, mientras que Pubill, titular de rebote en Wembley por las molestias de Eric García, volvió a reivindicar que se lo va a poner difícil a Pedro Porro como carrilero derecho cuando se recupere el extremeño. EFE

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