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Kobrea y BHP invertirán 4 millones de dólares en exploración de cobre en Argentina

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Buenos Aires, 30 sep (EFE).- La minera canadiense Kobrea y la australiana BHP invertirán 4 millones de dólares en un programa exploratorio de cobre y otros metales en la provincia argentina de Mendoza, en el oeste del país suramericano.

Según informó este miércoles Kobrea en un comunicado, el programa de exploración para 2026/2027 será financiado por BHP e incluirá tareas de perforación en el área El Destino, dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), en Mendoza.

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En agosto pasado ambas empresas sellaron una alianza para avanzar en la exploración de los siete proyectos de cobre de Kobrea posee en MDMO, cerca de la localidad de Malargüe, dentro de la denominada Franja de Pórfidos del Neógeno, en la frontera entre Argentina y Chile.

"La aprobación de este programa de exploración de 4 millones de dólares nos permite iniciar una temporada de campo estival integral en los proyectos de cobre de Malargüe Occidental", señaló James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea. EFE

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