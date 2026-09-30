Fran García sustituye a Alejandro Grimaldo en la selección

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El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, convocó este miércoles al lateral izquierdo Fran García, del Real Betis Balompié, para sustituir a Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), que deja la concentración de la campeona del mundo por unas molestias musculares.

El lateral izquierdo valenciano no pudo participar este martes en el encuentro de la Liga de Naciones ante Croacia después de sentir unas molestias en el cuádriceps mientras estaba realizando un rondo en el calentamiento y "tras las pruebas realizadas se marcha por precaución de la concentración de la selección evitando de esta manera cualquier riesgo añadido y preservando la salud del jugador", remarcaron desde el combinado nacional.

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Su baja será cubierta por el futbolista de Bolaños de Calatrava, que ya ha jugado en la Absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente. El técnico riojano le llamó en junio de 2023 para sustituir al lesionador Juan Bernat de cara a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, en la que no participó, mientras que sí lo hizo meses después, en los partidos de la 'ventana' de octubre ante Noruega (0-1), donde fue titular, y ante Escocia (2-0), en el que salió tras el descanso, de la fase de clasificación para la EURO 2024.

Ahora, el lateral será el posible relevo del titular en su puesto, Marc Cucurella, para los dos partidos que restan de este parón internacional ante Chequia, el próximo sábado en Oviedo, y ante Croacia, el martes 6 de octubre en Split.

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