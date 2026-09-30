Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 30 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Estados Unidos encabeza la reunión de ministros de comercio del G20 centrada en poner fin al trabajo forzoso, que ha justificado la imposición de aranceles por parte de Washington a terceros países, y denunciar la instrumentalización del comercio de alimentos.

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- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra en la Casa Blanca el Mes de la Herencia Hispana, en la primera conmemoración de esta fecha durante su segundo mandato y a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato, en un momento de baja aprobación presidencial y con la atención puesta en el voto latino. (foto) (video) (directo)

- Un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución por inyección letal de Christa Pike, la única mujer actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, aproximadamente una hora antes de la hora prevista para llevarla a cabo.

- La Oficina de Análisis Económico publica la segunda revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. en el segundo trimestre.

- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta la exposición 'The Surrealist Book: Tomorrow Lives in Mirrors', una muestra que explora la repercusión de los libros de artista dentro del movimiento surrealista a través de volúmenes procedentes de la colección de Helen y Sam Zell. (foto) (video)

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- El museo de arte de Brooklyn presenta su nueva exposición de arte moderno europeo, con obras de artistas como Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin o Henri de Toulouse-Lautrec. (foto) (video)

- Wall Street cierra un mes de septiembre marcado por la subida de los tipos, el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas.

- La tecnológica Micron publica los resultados correspondientes al cuarto trimestre fiscal de 2026.

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza su último mitin de campaña en Juiz de Fora, ciudad del estado de Minas Gerais, segundo colegio electoral del país. (foto) (video)

- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en agosto.

ARGENTINA

- Mafalda Inmersiva, una muestra que invita a caminar por el universo creado por Quino y encontrarse con sus personajes y escenarios, se estrena en Buenos Aires, primera parada de una propuesta que prevé llegar luego a distintos puntos de Europa y Latinoamérica. (foto) (video)

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MÉXICO

- Tras su paso por Broadway, el musical ‘Buena Vista Social Club’ tendrá en México su primera presentación internacional fuera de EE.UU., a partir del 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes, para celebrar el histórico “amor de ida y vuelta que ha habido entre Cuba y México”, según la productora y directora teatral Julieta González. (foto)

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- El peso mexicano cierra septiembre por encima de las 17 unidades por dólar y con una depreciación mensual, tras un periodo marcado por la volatilidad en los mercados y las expectativas sobre las tasas de interés en México y Estados Unidos.

- Conferencia de prensa de la presidente de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Presentación del informe Situación México del BBVA, con el economista jefe, Carlos Serrano.

VENEZUELA

- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, convocará este viernes el proceso para seleccionar a los representantes de la sociedad civil que integrarán el comité encargado de renovar los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de los acuerdos alcanzados entre el chavismo y un sector de la oposición.

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COLOMBIA

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del índice de desempleo de Colombia en agosto.

- La Junta Directiva del Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para revisar la tasa básica de interés, actualmente en el 12 %.

- El congresista colombiano José Jaime Uscátegui pidió al presidente, Abelardo de la Espriella, militarizar tres localidades de Bogotá que concentraron 528 homicidios en 2024, el 43,8 % del total de asesinatos registrados ese año en la capital del país.

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CHILE

- El cobre, uno de los pilares de la economía chilena, afronta un escenario clave a mediano plazo para impulsar el crecimiento del país, que actualmente se beneficia de los elevados precios del metal rojo pese al descenso de su producción y en medio de un prolongado estancamiento económico. (foto)

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PERÚ

- El abogado César Luna Victoria, quien fue ministro del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue ratificado como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) de Perú por un periodo de cinco años.

- Más de 40.000 militares se despliegan en Perú para resguardar los centros de votación donde este domingo se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. (Foto) (Vídeo) (directo)

- En medio de críticas y polémicas, aunque también con la complacencia de gran parte de la ciudadanía y de las autoridades electorales, decenas de alcaldes buscan una "reelección encubierta", prohibida por la Constitución, en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán este domingo en Perú.

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REPÚBLICA DOMINICANA

- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

PARAGUAY

- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) continúa con el despliegue de las máquinas de votación de cara a los comicios municipales del 4 de octubre. (foto)

- Se celebra el foro Acuerdo de Asociación Unión Europea - Mercosur: Oportunidades para Paraguay, con la presencia de los ministros de Exteriores e Industria y Comercio de Paraguay, Rubén Ramírez y Marco Riquelme, respectivamente, y la embajadora de la UE en Asunción, Katja Afheldt. (foto)

ECUADOR

- El Women Economic Forum (WEF) Ecuador 2026 prevé reunir, en Quito, a más de 89 exponentes de 15 países en torno a liderazgo, innovación, inteligencia artificial, ciencia, emprendimiento y transformación económica, entre ellos Sandra Cauffman, referente de la NASA.

- Ecuador entrega la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027 a Perú, que asume con el propósito de promover iniciativas que acerquen la integración regional al ciudadano. (foto) (video) (directo)

- Inauguración de la Feria Internacional del Libro de Quito (FIL Quito) 2026, en la que participarán autores de Ecuador, España, Argentina, Perú y México, entre otros. (foto) (video)

PANAMÁ

- Una comisión de Gobierno entrega al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, un informe final sobre la mina cerrada en 2023 por una orden judicial, tras una oleada inédita de protestas, para decidir el futuro del yacimiento, clave para la economía panameña. (foto) (video)

- Unos 25,8 millones de menores en América Latina y el Caribe se enfrentan a las consecuencias del fenómeno El Niño, que deja graves inundaciones y severas sequías, como un mayor riesgo de malnutrición, exposición a enfermedades y limitaciones al acceso de servicios básicos.

EL SALVADOR

- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo tras la reforma constitucional aprobada en 2025 que habilitó la reelección presidencial inmediata y amplió de cinco a seis años el período de Gobierno. (foto) (video)

DEPORTES

Argentina.- La selección argentina recibe a Bolivia en un partido amistoso el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. (foto)

Uruguay.- Montevideo City Torque y Peñarol se enfrentan en un duelo pendiente de la primera jornada del Torneo Clausura que pondrá en juego puntos importantes para la definición de la Liga Uruguaya.

Ecuador.- Previa del amistoso de este jueves en Japón, entre Japón y Ecuador. EFE

mesaamerica@efe.com

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