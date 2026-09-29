Merz y otros líderes exigen recortar el presupuesto UE en "cientos de miles de millones"

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Bruselas, 29 sep (EFE).- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, junto con primeros ministros de Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca avisaron este martes de que no darán su visto bueno a un nuevo presupuesto de la UE si no se recorta la propuesta actual en "varios cientos de miles de millones de euros".

Así lo expresan en una carta, a la que ha tenido acceso EFE, enviada al primer ministro irlandés, Michéal Martin, como presidente de turno de la UE, y con copia al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de cara a unos meses que representan la "fase decisiva" de las negociaciones para el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034.

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"La propuesta de la Comisión tendrá que ser reducida en varios cientos de miles de millones de euros. Todos los capítulos tendrán que contribuir a estos ahorros", advierten en la misiva Merz, el neerlandés Job Retten, el austríaco Christian Stocker, el sueco Ulf Kristersson, la danesa Mette Frederiksen y el finlandés Petteri Orpo.

Los llamados 'frugales' argumentan que la financiación "debería centrarse en inversiones comunes en seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular" frente a las partidas tradicionales de los fondos agrícolas.

También remarcan que el presupuesto de la UE lo pagan en última instancia los ciudadanos a pesar de cómo se financie o de qué nuevos impuestos "se inventen". "Emisiones conjuntas de deuda tampoco son la respuesta. No hay forma de evitar la complicada cuestión del tamaño global" del presupuesto, advierten.

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Los seis países firmantes justifican su postura subrayando que juntos aportan casi un 40 % del presupuesto y que "casi todos los Estados miembros están haciendo esfuerzos dolorosos para consolidar sus finanzas públicas".

"No pedimos recortes en comparación con el MFP actual (...) Pero tenemos que ser realistas. La Comisión Europea ha propuesto un incremento nominal de aproximadamente el 60 %. Esto simplemente no es realista, ni económicamente ni políticamente", defienden.

La postura de estos países choca de pleno con la de España, Italia o Francia, que rechazan nuevos recortes sobre la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC), y esta profunda división complica el objetivo que se han marcado los Veintisiete de cerrar las próximas cuentas conjuntas antes de que acabe el año.

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El borrador presupuestario que el Ejecutivo comunitario puso sobre la mesa contempla un presupuesto de 2 billones de euros a precios corrientes (1,76 billones a precios de 2025), que representan un tamaño equivalente a un 1,26 % de la renta nacional bruta del bloque (RNB).

Sin embargo, este porcentaje cae al 1,15 % si se descuenta el pago de la deuda (unos 25.000 millones al año) y se sitúa tan sólo a dos centésimas de las cuentas vigentes (1,13 %).

En este debate, la Comisión Europea ha defendido la propuesta que presentó en 2025 y ha reclamado a Gobiernos y Eurocámara que acuerden nuevas fuentes de financiación propias para lograr esa suma sin tener que aumentar las contribuciones de los Estados o hacer recortes.

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"Nuestro presupuesto está orientado a nuestro futuro y cualquier presupuesto moderno necesita nuevos recursos propios", reiteró la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión este mismo mes.

En julio, la alemana ya había advertido de que, sin nuevos recursos propios ni aumentos de las contribuciones nacionales, el presupuesto tendría que recortarse en unos 66.000 millones de euros al año, lo que supone una rebaja del 40 % con respecto a la propuesta inicial.

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Está previsto que Irlanda presente una nueva propuesta antes de la cumbre de líderes que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre. No se espera un acuerdo en esa fecha, pero sí acercar unas posturas que seguirán puliendo en otra cita en Dublín el 12 y 13 de noviembre.

Si fuera necesario, Costa ha pedido a las capitales que reserven el 26 y 27 de noviembre para una cumbre especial en Bruselas que permita los avances necesarios a fin de lograr un eventual acuerdo sobre el próximo MFP en la reunión de diciembre. EFE

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