Más de 4,3 millones de espectadores vieron la victoria de España en Wembley en La 1

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La victoria de la selección española de fútbol frente a Inglaterra (2-3) en Wembley, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones 2026-27, reunió en La 1 a 4.356.000 espectadores de media, con un 43% de cuota de pantalla y más de ocho millones de espectadores únicos.

España estrenó su segunda estrella y sumó su partido número 39 sin conocer la derrota, todo en un sábado en el que consiguió reunir a 4.356.000 espectadores de media y un 43% de cuota. El encuentro logró más de ocho millones de espectadores únicos (8.036.00). Gracias a ello, La 1 fue el sábado la cadena más vista con un 17,5% de cuota de pantalla.

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