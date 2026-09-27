La ministra principal norirlandesa lidera el bloqueo de la primera marcha de Orange autorizada en 28 años

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La ministra principal de Irlanda del Norte, la nacionalista irlandesa Michelle O'Neill, se ha sumado a la concentración para intentar impedir la marcha de la Orden de Orange unionista por la calle Garvaghy de Portadown después de que haya sido autorizado este desfile por primera vez en 28 años.

El polémico desfile, previsto inicialmente para las 8.00 horas (9.00 horas en la España peninsular) está por el momento paralizado y los orangistas están esperando a que se despeje la vía para poder iniciar la marcha, según recogen medios británicos e irlandeses.

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El jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, ha hecho un llamamiento a la calma y ha destacado la labor de los agentes que "están gestionando una situación excepcionalmente complicada". "La operación policial han ayudado a que hasta ahora no haya habido violencia ni desórdenes", ha apuntado.

O'Neill ha pedido la intervención del secretario de Estado para Irlanda del Norte del Gobierno británico, Chris Bryant. "¿Alguien cree que esta es una buena idea? Ninguna persona con cabeza tomaría esta decisión", ha argumentado.

"Por qué la Comisión de Desfiles después de 28 años de bloqueo de la marcha por esta calle piensa que está bien volver a traer este lío a la comunidad?", ha añadido en declaraciones a la prensa, flanqueada por la presidenta de su partido, el Sinn Féin, y líder de la oposición en Irlanda, Mary Lou McDonald.

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Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, ha pedido "calma a todas las partes". "Sé que es una situación tensa. Pedimos calma a todas las partes", ha declarado a la BBC. "Ha habido avances en Irlanda del Norte y no queremos que se vuelva atrás, así que evidentemente la de hoy es una situación complicada, pero es muy importante que trabajemos para que haya calma", ha añadido.

Bryant, el secretario de Estado para Irlanda del Norte del Gobierno británico, se dirige ya a Belfast y ha destacado que se toma la situación "muy, muy en serio". "Es importante que todo el mundo cumpla la ley. Pido a la gente que colabore con la Policía", ha apelado.

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La Orden de Orange, principal organización protestante de Irlanda del Norte, reivindica la calle Garvaghy como trayecto tradicional de sus desfiles por Portadown, lo cual es visto como una provocación por tratarse de una zona de mayoría católica.

Finalmente el Tribunal Supremo de Irlanda del Norte ha optado por aceptar el recurso contra la prohibición de la marcha, en vigor durante las últimas décadas, tras la entrada en vigor de los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a 30 años de violencia política en Irlanda del Norte.

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Las marchas orangistas fueron uno de los principales focos de conflicto político durante la década de 1990, lo que llevó a la creación de la Comisión de Desfiles para regularlas.

Precisamente, la comisión ha dictaminado este viernes que la marcha podría realizarse, pero solo con 35 participantes y sin banda de acompañamiento.

El conflicto armado del Irlanda del Norte entre unionistas que abogan por mantener los lazos con Reino Unido y nacionalistas irlandeses que piden reunificar Irlanda se prolongó casi 30 años hasta la firma de los tratados de Viernes Santo de 1998, dejando más de 3.500 muertos.

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Pese a que en la actualidad siguen las tensiones entre ambas comunidades dichos acuerdos establecieron el un marco político para resolver la cuestión bajo un régimen autonómico bajo soberanía de Reino Unido con el compromiso de Londres de organizar un referéndum de autodeterminación cuando considere que hay una mayoría para ello.