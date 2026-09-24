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Fallece Richard Harrison, conocido actor de "spaguetti western" y cine de aventuras

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Redacción Internacional, 24 sep (EFE).- El actor Richard Harrison, popular por su participación en películas del género conocido como "spaguetti western" y cine de aventuras, ha fallecido a los 90 años.

Harrison murió el viernes de causas naturales en Los Ángeles, según anunció la productora y amiga cercana del actor, Joan Borsten, informó The Hollywood Reporter (THR).

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El actor, oriundo de Salt Lake City, dejó Hollywood por Italia a principios de la década de 1960 y forjó una exitosa carrera en el cine de serie B lejos de casa.

Con un físico imponente, Harrison alcanzó la fama y la fortuna en el extranjero como protagonista de películas de aventuras épicas (género conocido como "sword-and-sandal"), "spaghetti westerns" y filmes de ninjas de ínfimo presupuesto.

Tras interpretar papeles menores en películas de Hollywood como "Too Much, Too Soon" (Demasiado pronto para vivir) y "South Pacific" (Al sur del Pacífico) (ambas de 1958), Harrison se trasladó a Italia y se convirtió rápidamente en un protagonista al estilo del musculoso Steve Reeves gracias a "The Invincible Gladiator" (El gladiador invencible) (1962).

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Participó también en "Gunfight in the Red Sands" (Duelo en Texas), un "spaghetti western" coproducido por Italia y España que contaba con música de Ennio Morricone.

Rechazó el papel principal en "Por un puñado de dólares" (1964), de Sergio Leone, pero afirmó haber recomendado a Clint Eastwood para interpretar al desconocido sin nombre, papel que impulsó la carrera de su colega expatriado.

Cuando el trabajo en Europa comenzó a escasear a finales de la década de 1970, Harrison protagonizó numerosas películas de ninjas de bajo presupuesto producidas en Hong Kong durante aproximadamente una década. EFE

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