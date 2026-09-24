Agencias

Afganistán denuncia la muerte de 4 civiles tras los bombardeos de Pakistán

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Kabul, 24 sep (EFE).- El Gobierno talibán de Afganistán confirmó este jueves la muerte de cuatro civiles en nuevos bombardeos paquistaníes durante la madrugada sobre las provincias de Kandahar, Paktia y Khost, y amenazó a Islamabad con represalias por lo que calificó de “brutal agresión”.

"Como resultado de esta agresión criminal, cuatro civiles afganos fueron martirizados (...). El ‘Emirato Islámico’ asegura al pueblo que estos descarados actos de agresión y ataques por parte del régimen militar paquistaní encontrarán una respuesta adecuada mediante una postura firme", afirmó en un comunicado el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid. EFE

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