Arranca en Hong Kong el juicio por el asesinato y descuartizamiento de la modelo Abby Choi

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Hong Kong, 21 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Hong Kong inició este lunes la vista oral contra tres miembros de la familia del exmarido de la modelo Abby Choi, acusados de planificar su asesinato y descuartizar su cadáver en febrero de 2023 tras una disputa patrimonial por una residencia de lujo.

En el banquillo de los acusados comparecieron el exmarido de la joven, Alex Kwong; su padre, Kwong Kau, un expolicía al que la fiscalía sitúa como cabecilla de la trama, y su hermano mayor, Anthony Kwong, chófer personal de la 'influencer'.

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Todos afrontan cargos por asesinato e impedimento de la inhumación legal de un cadáver, penados con hasta cadena perpetua.

La primera jornada del juicio estuvo dedicada a dirimir disputas legales preliminares entre las partes antes de proceder a la constitución del jurado.

El magistrado impuso una restricción informativa total sobre estos debates procesales previos para garantizar la debida administración de justicia y prohibió expresamente difundir datos o imágenes que permitan la identificación de los hijos menores de Choi.

La empresaria de 28 años, una figura conocida del mundo de la moda, con presencia habitual en eventos de París, costeaba el nivel de vida de sus parientes políticos.

Las pesquisas policiales concluyeron que el móvil del crimen fue económico, derivado de la titularidad fiduciaria de una vivienda tasada en 70 millones de dólares hongkoneses (7,7 millones de euros, 8,9 millones de dólares estadounidenses).

Según la acusación, Choi había inscrito el inmueble a nombre de su exsuegro por motivos fiscales y, cuando a finales de 2022 comunicó su intención de venderlo y trasladar a la familia, surgió una disputa que habría desembocado en la planificación del crimen.

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El crimen se produjo el 21 de febrero de 2023, cuando Choi fue presuntamente interceptada en el vehículo conducido por su excuñado mientras se dirigía a recoger a su hija a la escuela.

Según la acusación, fue trasladada a una vivienda alquilada semanas antes en Lung Mei Tsuen, en el distrito de Tai Po, donde habría sido asesinada.

La vivienda había sido equipada con lonas, impermeables, sierras eléctricas y picadoras de carne. Durante el registro, los investigadores hallaron extremidades congeladas y restos óseos, incluido un cráneo, además de restos humanos en ollas.

Alex Kwong fue arrestado cuatro días después en un muelle cuando intentaba huir de Hong Kong a bordo de una lancha motora portando abundante dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo por valor millonario.

Por otra parte, la madre de Alex, Jenny Li, afronta un proceso separado por obstrucción a la justicia tras haber intentado encubrir la fuga y destruir indicios incriminatorios.

El proceso contra los tres principales acusados se desarrollará durante unas 45 jornadas ante una masiva expectación que hoy obligó a habilitar salas judiciales adicionales en el edificio bajo un fuerte despliegue de seguridad. EFE

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