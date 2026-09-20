Pionyang vuelve a lanzar al menos otro proyectil hacia el mar de Japón en un mismo día

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Seúl, 20 sep (EFE).- Corea del Norte volvió a lanzar este domingo al menos otro proyectil hacia el mar de Japón, apenas horas después de disparar un misil balístico de corto alcance y un día después de criticar una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que insta a Pionyang a la desnuclearización.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó a las 18:32 hora local (09:32 GMT) del lanzamiento de al menos un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, sin ofrecer más detalles.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés señaló que Corea del Norte había lanzado un objeto que podría ser un misil balístico y posteriormente indicó que el objeto aparentemente ya había caído.

El JCS había reportado unas tres horas antes el lanzamiento de un misil balístico norcoreano de corto alcance, realizado desde la zona oriental de Wonsan e indicó que el proyectil voló aproximadamente 450 kilómetros. EFE