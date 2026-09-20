Expertas y juristas comparecerán este jueves en el Congreso para abordar la violencia vicaria

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Expertas y juristas comparecerán este jueves 24 de septiembre en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados para abordar la violencia vicaria.

Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, la comparecencia comenzará a las 9:00 horas con la abogada y experta en derechos de las infancias y de las mujeres, Violeta Assiego.

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Una hora después será el turno de la abogada y coordinadora de Profesionales por la Prevención de los Abusos (CoPPA), María José Mata Montero, a quien le seguirá la jurista experta independiente en infancia y violencia de género, María Naredo Molero.

Finalmente, la representante de madres protectoras de la Plataforma 'Yo Sí Te Creo', Isabel Martínez Hervás, será la última en comparecer para tratar el tema de la violencia vicaria.

El Consejo de Ministros aprobó en julio en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria, una norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que prevé la privación automática de la patria potestad ante sentencia condenatoria firme por delitos graves contra los hijos o la mujer.

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La finalidad de este proyecto de ley es "visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria". Entre las novedades más destacadas respecto al primer texto, que llegó al Consejo de Ministros en septiembre de 2025, se encuentran el automatismo en la retirada de la patria potestad, la modificación de la estrategia penal y la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos de custodia.