ERC exige al Gobierno que los transportistas dispongan de camarote individual en el ferri para descansar

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Esquerra Republicana ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno garantizar que los conductores profesionales dispongan de un camarote individual, equipado con cama o camilla y con condiciones adecuadas de higiene, ventilación, intimidad, silencio y descanso, cuando están de servicio en un ferri.

La formación esgrime que, tras desembarcar del ferri, los conductores deben seguir conduciendo vehículos pesados, que pueden llegar a las cuarenta toneladas, por lo que considera "imprescindible" que hayan podido disfrutar de un descanso "real y reparador" en el barco.

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Varios profesionales y organizaciones del sector, según ERC, han denunciado que los conductores son alojados habitualmente en camarotes compartidos por hasta cuatro personas, en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas de intimidad, silencio y descanso.

En estos casos, dice Esquerra, la elección del camarote compartido no responde a una decisión libre del conductor, sino a la voluntad de reducir los costes del servicio por parte de quien dispone de mayor capacidad contractual. "El ahorro económico obtenido por la empresa cargadora, operadora o transportista se traslada así al profesional en forma de peores condiciones de descanso y al conjunto de la sociedad en forma de un riesgo más elevado para la seguridad vial", apostilla la propuesta de ERC, a la que ha accedido Europa Press.

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Por todos estos motivos, ERC pide al Gobierno impulsar las modificaciones normativas necesarias para garantizar que los conductores profesionales que deban realizar a bordo de un ferri un periodo computable como descanso diario o semanal dispongan de un camarote individual.

QUE LO PAGUE LA EMPRESA

Asimismo, el grupo independentista quiere que la contratación y el coste del camarote lo asuma la empresa que organice o contrate el transporte marítimo, sea la empresa transportista, el cargador contractual, el operador de transporte, el transitario, la agencia o cualquier otro intermediario, sin que este coste pueda repercutirse directa o indirectamente sobre el conductor asalariado ni imponer al transportista efectivo cuando este no haya decidido las condiciones de contratación del dueño.

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A su vez, el partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián plantea declarar nulos los pactos, cláusulas o instrucciones que obliguen al conductor a realizar en un camarote compartido un período que deba computarse como descanso, garantizando que la negativa del profesional a aceptar unas condiciones inadecuadas no pueda dar lugar a sanciones laborales, represalias, pérdida del servicio o penalizaciones contractuales.

ERC también insta a incorporar el billete y la documentación acreditativa del tipo de alojamiento contratado en la documentación de control del transporte, estableciendo su conservación durante el periodo legalmente determinado y posibilitando su comprobación por parte de la Inspección de Transporte Terrestre y, cuando corresponda, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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Por último, Esquerra quiere que se incluya en los planes estatales de inspección del transporte por carretera actuaciones específicas para controlar las condiciones de descanso durante los trayectos en ferri, así como promover ante las instituciones de la Unión Europea una modificación normativa para que los descansos diarios regulares y semanales efectuados a bordo de ferris sólo se puedan computar como tales cuando el conductor disponga de alojamiento individual y de condiciones materiales que garanticen un descanso efectivo.