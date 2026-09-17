Mueren cerca de 35 personas tras caer un camión a un río en el sureste de República Democrática del Congo

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Al menos 33 personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas a causa de la caída de un camión a un río en la provincia de Alto Katanga, en el sureste de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades locales, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso.

El ministro provincial de Trasportes, Georges Babunyi Mbau, ha señalado que el vehículo, que transportaba a decenas de personas, inició su ruta en la provincia adyacente de Algo Lomami y ha detallado que cayó al tío en la localidad de Mukana, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias Actualité.

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"El accidente deja un balance provisional de 33 muertos y una veintena de heridos", ha manifestado, si bien por ahora no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. "Los servicios estatales han iniciado los entierros, ya que algunos cuerpos podrían empezar a descomponerse", ha destacado.

Mbau, que no se ha pronunciado sobre las causas del siniestro, ha sostenido sin embargo que "son los conductores los que están en la base de estos dramas". El balance dado por las autoridades locales implican que el accidente es uno de los más mortíferos en la historia reciente en Alto Katanga.

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