El Banco de Japón se reúne en medio de las expectativas de que suba los tipos al 1,25 %

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Tokio, 17 sep (EFECOM).- El Banco de Japón (BoJ) inició este jueves una reunión de dos días sobre política monetaria, en la que se espera que eleve al 1,25 % los tipos de interés a corto plazo, desde el 1 % actual, para contener la debilidad del yen en medio de las advertencias de Estados Unidos al respecto.

El BoJ tiene previsto volver a subir los tipos de interés, tras haberlos elevado al 1 % el pasado junio, su nivel más alto en 31 años, aseguran medios como la agencia de noticias Kyodo o el diario económico Nikkei.

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El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, ya alertó a principios de mes sobre el aumento de la inflación en el archipiélago y apuntó una posible subida de los tipos de interés.

La reunión tiene lugar en medio de la insistencia del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en que Japón muestre a los mercados su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el aumento de los tipos de interés.

Un mensaje que Bessent transmitió personalmente a Ueda y a la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, el pasado 1 de septiembre en los márgenes de una reunión del G20 celebrada en EE. UU., casi un mes después de que Tokio y Washington llevaran a cabo una intervención conjunta en el mercado de divisas para frenar la persistente debilidad del yen.

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Si antes de la intervención conjunta el yen se encontraba entonces en el margen de las 164 unidades por dólar, su nivel más bajo en casi 40 años, este jueves fluctuaba en la franja alta de las 155 unidades por billete verde.

A la debilidad reciente del yen se suma la inquietud en los mercados por la política fiscal expansiva de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que este jueves reestructuró su Gabinete pero mantuvo a los jefes de carteras clave como Defensa y Exteriores, incluyendo a Katayama al frente de Finanzas.

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El BoJ mantiene desde marzo de 2024 una senda de subidas de los tipos de interés para normalizar la política monetaria del país y estabilizar la inflación en el 2 %, después de años de tipos negativos para hacer frente a la deflación y el estancamiento de los salarios en el archipiélago.