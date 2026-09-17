Agencias

Bruselas responde a Trump que su asociación con Canadá "no va en contra de nadie"

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Bruselas, 19 sep (EFE).- La Comisión Europea respondió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su plan para profundizar su asociación con Canadá "no va en contra de nadie", después de que el mandatario norteamericano haya amenazado a la UE con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque.

"Como dejó claro ayer nuestra presidenta (Ursula von der Leyen), la propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no va en contra de nadie, sino a favor de nuestra fortaleza común", afirmó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill. EFE

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