El Congreso debate mañana la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

El Pleno del Congreso debatirá este miércoles una moción del BNG reclamando la salida de España de la OTAN y su disolución, la denuncia de los acuerdos que permiten el uso de las bases militares de Morón y Rota por parte del Ejército de Estados Unidos, y la prohibición de la presencia norteamericana en territorio español.

El pasado mes de abril, el Congreso ya rechazó con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN una propuesta similar de Podemos para convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN y para exigir el cese de toda la actividad y presencia militar estadounidense en España.

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Ahora, según consta en una moción de consecuencia de la interpelación de la semana en el Pleno recogida por Europa Press, el BNG reclama al Gobierno revertir todas las decisiones que han supuesto en los últimos dos años un incremento del gasto militar y renunciar a cualquier nueva ampliación para destinar los recursos disponibles a políticas sociales, al refuerzo de los servicios públicos y a inversiones públicas necesarias.

La iniciativa pide además rechazar el recorte previsto en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea de más del 20% en la Política Agraria Común (PAC) y de más del 60% en la pesca para destinar esos fondos a gastos de defensa y compra de armamento en el marco del programa REARM EUROPA.

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En la misma línea, insta al Ejecutivo a rechazar las guerras y agresiones imperialistas y a apostar por la vía del diálogo y la negociación para la paz, con el objetivo de propiciar un nuevo contexto de estabilidad y relaciones de buena vecindad en Europa y en el mundo.

ACUSA AL GOBIERNO DE UNA "CARRERA ARMAMENTÍSTICA"

En la exposición de motivos, el BNG sostiene que el Gobierno, pese a autodefinirse como "el más progresista de la historia", lleva años embarcado en una "carrera armamentística al dictado" de Estados Unidos y por medio de la OTAN, que está implicando el destino de "ingentes cantidades de dinero" a gasto militar.

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La formación nacionalista argumenta que este incremento se produce en un momento en que, a su juicio, es "más necesario que nunca" impulsar políticas de protección social y de desarrollo económico. De hecho, sostiene que este es, "con muchísima diferencia", el Gobierno que más ha incrementado el gasto militar en España en las últimas décadas.

La moción advierte de que esta "carrera" de gasto militar se proyecta sobre los próximos años, después de que en junio de 2025 el Consejo de Ministros aprobara la autorización para modificar los límites y adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, permitiendo al Ministerio de Defensa financiar doce nuevos programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

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Y a todo ello suma los recursos destinados a Ucrania "al mandato de Estados Unidos". En concreto, cita partidas de 1.000 millones de euros aprobadas en mayo de 2024, febrero de 2025 y marzo de 2026, además de la entrega de armamento.