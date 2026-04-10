Agencias

Xi aboga por trabajar con la líder opositora de Taiwán para "buscar la paz en el estrecho"

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Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, manifestó este viernes su intención de "reforzar los intercambios y el diálogo" con todos los partidos, grupos y sectores sociales de Taiwán, incluido el Kuomintang (KMT), "para buscar la paz en el estrecho, el bienestar de los compatriotas y el rejuvenecimiento de la nación china".

"La gran tendencia del rejuvenecimiento de la nación china no cambiará, ni cambiará la corriente histórica que lleva a los compatriotas de ambos lados del estrecho a acercarse y unirse cada vez más", afirmó el mandatario durante un encuentro con Cheng Li-wun, presidenta del KMT, principal fuerza de la oposición de Taiwán, en Pekín. EFE

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