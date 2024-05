Antoine Griezmann y un bajón que ha notado el Atlético de Madrid

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann volvió a cuajar un partido discreto este pasado domingo ante el Celta y su estado de forma dista mucho del vivido en la primera vuelta de la temporada, en la que fue el jugador del equipo que participó en más goles, y pese a lograr momentos de brillantez como en la eliminatoria copera ante el Real Madrid. Algo ha cambiando en el rendimiento de Antoine Griezmann en los últimos meses de competición. El '7' del Atlético de Madrid ha pasado de estar en la terna por ser el mejor jugador de la temporada a pasar desapercibido y casi no tener incidencia en los partidos de su equipo, lastrado también seguramente por el exigente inicio de 2024 y una inoportuna lesión de tobillo que le tuvo parado. En la victoria de los colchoneros ante el Celta, el francés, que fue sustituido en el minuto 74 de partido, solo participó en 52 acciones con balón, no consiguiendo generar ninguna ocasión para los de Diego Pablo Simeone, en lo que es un reflejo del Griezmann actual, lejos del que fue seguramente el 'MVP' liguero de la pasada temporada por su incidencia y por ser el único con dobles dígitos en goles (15) y asistencias (16), y en el que más había participado en secuencias de ataque con 224. Pese a que tan solo ha marcado tres goles desde el 18 de enero, los números en la temporada del de Macon son brillantes debido a un primer tramo del curso sobresaliente. En total, el 'Principito' ha conseguido marcar 21 goles y repartir ocho asistencias en todas las competiciones, en las que destacan los seis tantos logrados en la Liga de Campeones, la segunda cifra más alta de su carrera, y los 13 en LaLiga EA Sports. Su gran gol en la Supercopa de España ante el Real Madrid le sirvió además para superar a Luis Aragonés y convertirse en el máximo goleador de la historia de su club. Eso sí, la distribución de esos goles es muy significativa. De los 13 goles conseguidos en la competición doméstica, Griezmann anotó 11 durante la primera vuelta, mientras que en los 11 partidos de la segunda que ha disputado --se ha perdido tres por lesión, uno por sanción y otro no disputó minutos-- solo ha logrado perforar la meta rival en dos ocasiones, ambas en el partido frente al Girona. Algo parecido le ha ocurrido al internacional en Champions, donde cinco de sus goles llegaron en la fase de grupos, para únicamente lograr un tanto en los cuatro partidos de eliminatorias disputados ante el Inter de Milán, frente al que marcó el 1-1 en la vuelta, y el Borussia Dortmund. BAJADA EN LOS GOLES ESPERADOS Datos preocupantes teniendo en cuenta el bajón en la efectividad del delantero rojiblanco en sus últimos 17 partidos disputados. En este tramo de temporada, según los datos de 'Driblab', Griezmann ha producido 4,3 goles esperados --sin contar penaltis-- para acabar marcando únicamente dos. Registros que distan mucho de los cosechados hasta el 18 de enero, tramo del curso en el que el francés dispuso de 8,9 goles esperados para conseguir un total de 14 tantos. Pero si por algo ha destacado el francés desde su vuelta al Atlético de Madrid hace dos temporadas es por su implicación en el juego de los de Simeone. El Griezmann de su segunda etapa como colchonero es mucho más 'playmaker' y prácticamente todos los ataques de su equipo pasan por sus botas. Aunque en este aspecto también se han resentido sus datos en los últimos meses. La actuación ante el Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey por su parte fue memorable, con un gol en la prórroga. Sin embargo, tomando ese partido como referencia, desde entonces el juego del francés, más allá de grandes partidos puntuales, no ha tenido continuidad. En las eliminatorias de Champions, así como en la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic, se vio a un Griezmann mermado físicamente y con falta de chispa. Por ello, y por una lesión de tobillo que lo apartó de los terrenos de juego durante casi un mes, el '7' tan solo ha jugado desde aquel derbi madrileño 17 encuentros. En ellos, 'Driblab' indica que su participación en el juego ha pasado de realizar una media de 60 acciones con balón a realizar 57, con partidos como los de Villarreal o Athletic en los que ni siquiera llegó a la media centena. Ahora, con la temporada ya en su recta final y con el objetivo de la cuarta plaza casi conseguido, el objetivo de Griezmann debe ser el de recuperar su mejor versión de cara a la Eurocopa de este verano y, además, llegar de la mejor manera al inicio de la próxima campaña.