Tamara Falcó, ¿embarazada? La imagen que ha desatado los rumores

Tamara Falcó e Íñigo Onieva nunca han ocultado sus deseos de convertirse en padres tras darse el 'sí quiero' el 8 de julio de 2023. Para conseguir su sueño, la marquesa de Griñón, de 42 años, está siguiendo desde hace meses un tratamiento natural de fertilidad, la naprotecnología, en una exclusiva clínica de la capital y como ha revelado en más de una ocasión, tener un hijo sería el broche de oro al gran momento que está viviendo con su marido. Tras una Semana Santa en la que la pareja ha disfrutado de una escapada romántica a salvo de miradas indiscretas -y de la que nada ha trascendido por el momento- la socialité ha retomado sus rutinas. Y qué mejor que volver a la normalidad y al trabajo que con un cambio de look, que Tamara ha compartido con sus seguidores. Un favorecedor corte de pelo estrenando la media melena más 'in' del momento. Sin embargo, esto no ha sido lo más comentado del selfie que ha publicado en Instagram presumiendo de este 'long bob' similar al de la Reina Letizia , sino su sospechosa pose, en la que parece que está 'ocultando' su barriguita. La hija de Isabel Preysler posa con una sonrisa frente a un espejo con unos vaqueros ligeramente acampanados, un jersey de rayas marineras azul marino y blanco y un abrigo de paño abierto con el que, juraríamos, tapa esa zona de su anatomía intencionadamente. Una instantánea que ha generado un gran revuelo y ha activado todas las alarmas acerca de un posible embarazo en el mundo 2.0. "¡Regia!, ¿estás embarazada?"; "Da la sensación de que esta embarazada* si es así enhorabuena"; "¡Se toca la barriguita! ¡Enhorabuena!"; "Barriguita sospechosa"; "Esa tripita. Me da que está embarazada"... multitud de comentarios en su post especulando con el estado de buena esperanza de Tamara. Ella, por el momento, guarda silencio. Será esta noche cuando reaparezca en 'El Hormiguero' y no dudamos de que Pablo Motos le preguntará por esta imagen con la que, se especula, podría haber revelado su embarazo.